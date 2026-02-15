La località che si affaccia su una delle coste più belle dell’isola è stata una tra le più colpite di tutto il territorio: immagini impressionanti quelle descrivono la forza della natura contro la quale niente si può fare.

Il sindaco Luca Dessì: “Tutte le squadre degli enti pubblici sono al lavoro H24 per ripristinare i servizi essenziali: acqua potabile, energia elettrica, comunicazioni e tutto ciò che serve per garantire le necessità primarie delle persone più in difficoltà”.

“Sono trascorsi tre giorni dal violento evento meteorologico che ha colpito il nostro paese. In queste ore così delicate desidero chiedere a tutti voi un po’ di pazienza e di fiducia” esprime il primo cittadino. Al lavoro incessante tutte le forze disponibili, “stiamo intervenendo seguendo criteri di priorità, con un unico obiettivo, il bene pubblico.

Una volta garantiti i servizi fondamentali, si procederà con tutti gli altri interventi necessari a mettere il Paese in sicurezza e riportarlo alla piena normalità”.

Volontari, aziende, associazioni e dipendenti comunali anche sotto la pioggia e senza sosta, si stanno impegnando per permettere alla comunità di rialzarsi e ripartire.

“Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza.

Insieme supereremo anche questa prova”.