Aveva richiesto il duplicato di un pass disabili dopo averne denunciato lo smarrimento, quando in realtà avrebbe continuato a essere in possesso dell’originale e a utilizzarlo. E’ quanto scoperto dalla Polizia locale di Cagliari nel corso di un’attività di indagine che si è conclusa con il sequestro penale del tagliando.

Ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di utilizzo di pass dichiarato smarrito, è stato un parente del titolare del pass in questione, il quale aveva presentato denuncia nel 2024. La denuncia gli aveva permesso di ottenere un duplicato da parte del Comune di Cagliari. A seguito di alcuni elementi che facevano emergere la possibilità che entrambi i tagliandi fossero utilizzati, anche dopo la denuncia, sono stati avviati degli accertamenti per verificare l’uso fraudolento del pass denunciato.

L’attività investigativa si è svolta con ripetuti appostamenti fino a quando, una pattuglia della polizia locale di Cagliari ha accertato, in zona Monte Urpinu, la sosta di un veicolo su uno stallo riservato ai disabili che esponeva sul parabrezza il pass dichiarato smarrito. L’auto è stata quindi rimossa e portata presso la depositeria comunale in attesa di conoscere, da parte del conducente, le motivazioni legate all’utilizzo fraudolento del pass dichiarato smarrito. Una volta invitata presso gli uffici di via Crespellani, la persona ammetteva le proprie responsabilità ed esibiva il duplicato del pass invalidi. Il pass originale veniva, dunque, sequestrato e la persona deferita all’Autorità Giudiziaria.