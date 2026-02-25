La Marina, cuore storico di Cagliari, durante i mesi invernali appare meno frequentata rispetto al periodo primaverile ed estivo. A sottolinearlo sono diversi titolari delle attività del quartiere, che parlano di strade più vuote e di un clima generale meno vivace rispetto all’alta stagione.

Con l’arrivo delle prime giornate miti e l’avvicinarsi della primavera, però, cresce la speranza di una ripartenza. Secondo i commercianti e i ristoratori della zona, la possibilità di sistemare i tavoli all’esterno rappresenterebbe un elemento fondamentale per restituire energia al quartiere, rendendolo più attrattivo e allo stesso tempo più sicuro.

«Quando i locali possono lavorare anche all’esterno, cambia tutto – spiega Claudio Mura, titolare del ristorante Antica Hostaria –. Si crea movimento, le strade sono più vive e presidiate. Questo contribuisce anche a una maggiore percezione di sicurezza. L’anno scorso è stata un’esperienza molto positiva».

Il riferimento è al provvedimento adottato nella scorsa stagione, che ha consentito ai ristoratori di anticipare l’avvio delle attività all’aperto già dal 2 aprile. Una scelta che, secondo gli operatori, ha portato benefici non solo economici ma anche occupazionali, permettendo di avviare prima la stagione e di programmare con maggiore serenità il lavoro e le assunzioni.

«Voglio fare i complimenti al Comune per quanto fatto l’anno scorso – aggiunge Mura –. È stata una decisione apprezzata da tutti noi. Ci auguriamo che si possa ripetere anche quest’anno sulla stessa linea, così da dare nuovo slancio alla Marina proprio all’inizio della stagione».

I titolari delle attività sottolineano come la presenza dei tavoli all’esterno rappresenti un tratto distintivo delle città a vocazione turistica, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e dinamica. Con l’arrivo della primavera e delle prime navi da crociera, il quartiere potrebbe così tornare a essere uno dei principali punti di riferimento per residenti e visitatori.

L’auspicio condiviso è che, sulla scia del progetto ritenuto positivo dello scorso anno, si possa rinnovare già dal 2 aprile la possibilità di lavorare all’aperto, offrendo alla Marina l’opportunità di tornare a vivere appieno la nuova stagione.