San Gavino Monreale, parrucchieri ed estetisti aperti anche domenica e festivi

Libertà di apertura di domenica e anche nei festivi. A a San Gavino Monreale le attività di parrucchieri ed estetista e le altre attività commerciali possono essere svolte tutti i giorni della settimana, quindi anche di domenica e nei giorni festivi senza necessità né di autorizzazione né di comunicazione ad alcun ente. La libertà di apertura per questo genere di esercizi è prevista dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione in maniera del comune di San Gavino. Tutti gli esercenti hanno quindi facoltà di aprire con libertà, 7 giorni su 7, dando la dovuta comunicazione alla clientela. Il sindaco Infatti, non ha adottato ordinanze più restrittive nel territorio comunale ma ha recepito quanto contenuto nel dpcm. Unica raccomandazione è il rispetto di tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitarie previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’istituto superiore di sanità ed approvato il 12 Maggio 2020 dal comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile Nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello regionale.