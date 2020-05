Le frecce tricolori affascinano Cagliari, migliaia col naso all’insù: “Tornate presto”

Le frecce tricolori “bloccano”, per circa un’ora, migliaia di cagliaritani. Tutti col naso all’insù per le evoluzioni della pattuglia di aerei, arrivate in città per i festeggiamenti del due giugno. Il verde, il bianco e il rosso del Tricolore italiano affascinano tutti, e la maggior parte delle persone ha deciso di assistere al l’esibizione dalla terrazza del Bastione e da Monte Urpinu. Sono proprio questi i due luoghi dove c’è stata davvero tanta folla, e non sempre le distanze minime sono state rispettate. Bambini e adulti rimangono stregati e applaudono il passaggio dal Largo sino al Poetto. “Tornate presto, vi aspettiamo anche l’anno prossimo “, urla qualcuno dei presenti. Un momento di svago, insomma, dopo due mesi di duro lockdown.