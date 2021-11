San Gavino, denunciato 31enne nigeriano: con una frode informatica ruba diecimila euro a una insegnante 36 enne

Ieri a San Gavino Monreale, a conclusione di un’attività di indagine scaturita a seguito della denuncia presentata da una 36enne insegnante del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per frode informatica, accesso abusivo a un sistema informativo telematico e sostituzione di persona un 31enne nigeriano residente a Ivrea, già gravato da precedenti denunce.

Quest’ultimo nel febbraio scorso aveva contattato in modo fraudolento la querelante tramite SMS, con un falso numero ufficiale dell’istituto bancario “Intesa Sanpaolo”, spacciandosi per un operatore del medesimo istituto di credito, chiedendo alla donna di inserire le proprie credenziali di accesso al sistema home banking in quanto vi sarebbero state alcune operazioni fraudolente da correggere. Lo sconosciuto le aveva così proposto di effettuare alcune alcune transazioni di storno tramite autorizzazioni inviate via sms in maniera che la donna potesse recuperare il presunto denaro perduto. In realtà la vittima, così facendo, aveva autorizzato bonifici istantanei su una carta Carta Superflash paypass in uso al denunciato per un totale di circa €10.000.