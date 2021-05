San Gavino, 23enne segnalato per possesso di marijuana e sanzionato perché in strada oltre il coprifuoco

Ieri alle 23:45 a San Gavino Monreale, in via Torino, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 23enne del luogo, disoccupato, positivo alla banca dati delle Forze di Polizia. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari per lo svolgimento di analisi di laboratorio. Nella circostanza i militari operanti hanno proceduto anche alla contestazione della violazione amministrativa da 400 euro prevista dai decreti anti covid, poiché il giovane si trovava fuori dalla propria abitazione a quell’ora senza giustificato motivo.