Monserrato, sos al Policlinico: “Ostetriche stremate, sono poche e devono lavorare 9 notti al mese”

La denuncia arriva dal Nursing Up, al Policlinico di Monserrato “il personale ostetrico è allo stremo. Il sindacato delle professioni sanitarie denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza delpersonale ostetrico in servizio presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Patologia ostetrica e Puerperio del Policlinico Duilio Casula di Monserrato”. Stando alla lettera firmata dal dirigente regionale Diego Murracino, dalla dirigente Aou Barbara Puddu e dal collega Massimo Pintus, infatti, “la situazione è insostenibile, il personale ostetrico che garantisce la continuità assistenziale h 24 è

numericamente insufficiente e subisce turni di lavoro che nell’articolazione vedono sino a nove notti al mese con l’aggravante che spesso è presente una sola ostetrica in servizio per 21 pazienti”.

“La situazione è peggiorata negli ultimi due mesi, nei quali cinque ostetriche hanno interrotto il rapporto di lavoro (per fine contratto e altre ragioni) e non sono state sostituite con nuove assunzioni. Questo comporterà inevitabilmente un ulteriore insostenibile aggravio del carico di lavoro del personale in servizio. Le ostetriche con sacrificio e abnegazione stanno garantendo la tenuta del sistema sanitario ma se non si

ritorna tempestivamente a condizioni di lavoro accettabili, questo sovraccarico lavorativo potrà avere gravi conseguenze sulla salute delle stesse e delle pazienti. Il personale esiguo non riesce più a compensare le assenze e le carenze dovute alla mancata assunzione di nuovo personale”.