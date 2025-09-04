Una comunità in lutto che piange per il concittadino molto conosciuto anche a Cagliari e che aveva sempre “il sorriso sulle labbra”: viene ricordato così da chi conosceva bene Lecca e che, appresa la notizia della sua scomparsa, ha espresso cordoglio e dispiacere per l’accaduto. “Tu non eri un titolare come gli altri, eri un amico, un fratello, una persona che non dimenticherò mai, rimarrai per sempre impresso nel mio cuore” si legge tra i tanti messaggi dedicati al giovane. Il giorno del funerale non è ancora stato reso noto, in tanti però si stringeranno alla famiglia per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.