Nell’ambito dei controlli estivi sulle attività economiche che insistono sul litorale della provincia, le Fiamme Gialle di Nuoro hanno individuato e sottoposto a sequestro – nel comune di Dorgali, spiaggia “Osalla” – uno stabilimento balneare di circa 700 metri quadri, gestito da soggetto non in possesso della necessaria concessione demaniale per l’esercizio dell’attività oltre che di partita iva risultando, di fatto, sconosciuto al fisco.

Ad attirare l’attenzione dei finanzieri è stato il listino prezzi assolutamente competitivo rispetto alle omologhe attività economiche che insistono su quel tratto di costa.

In presenza di violazioni penali e amministrative, si è proceduto al sequestro di tutta l’attrezzatura utilizzata per la gestione dello stabilimento balneare (ombrelloni, canoe, pagaie, pedalò, tavoli, sedie, gazebo e insegne) ed al successivo deferimento del responsabile alla Procura della Repubblica di Nuoro.