Samassi, strage di animali per le strade del paese, in pochi giorni ben tre cani sono stati falciati dalle auto in corsa e la stessa sorte è capitata anche a diversi gatti. La rabbia dei residenti: “Corrono come matti”. Per alcune vie sono stati richiesti i dissuasori di velocità.

La circonvallazione come via Serrenti e via Cagliari, spesso, vengono scambiate per circuiti di Formula Uno dove automobilisti frettolosi schiacciano troppo il pedale dell’accelleratore. A finire sotto le ruote sono cani e gatti che vagabondano per il paese: gli ultimi due sono stati investiti questa sera dopo esser scappati da casa. Può succedere che un animale, in un attimo, fugga dal cancello lasciato magari socchiuso per pochi minuti, ciò che desta maggiore preoccupazione è la velocità con la quale vengono attraversate le strade del centro abitato. Di recente sono state investite anche due donne, una delle quali trasportata con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari. “La circonvallazione è diventata pericolosa – spiega pubblicamente una cittadina – stanno facendo una strage in questa strada, corrono come matti”.

La vigilia di Natale, invece, “in via Serrenti è stato investito un gatto, io passavo nella corsia opposta e ho visto il gatto saltellare in mezzo alla strada, agonizzante, era stato appena investito purtroppo è morto poco dopo.

Investire un gatto purtroppo può capitare, è un attimo, ma fermarsi a soccorrerlo è un gesto di umanità che a Samassi molte persone non conoscono a quanto pare. Soprattutto non capisco queste corse da pazzi. E lo dice uno che abita in via Cagliari dove evidentemente credono di percorrere la ss 131″ spiega un altro cittadino.

“Anche in via Risorgimento ci vorrebbero dei dossi, già segnalato in passato, ma, attualmente, ancora niente è stato fatto”. Eppure basterebbe solo rispettare i limiti di velocità e prestare maggiore attenzione quando si è alla guida per evitare possibili drammi anche irrimediabili.