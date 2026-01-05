Capoterra, Bruno e Bulma sono a casa dal piccolo Bryan: ritrovati i due Amstaff, “non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine per averci aiutato a ritrovare i nostri cani”.

La gioia di Michele Raffo: “La sua assenza aveva lasciato un vuoto incolmabile, un silenzio assordante in casa, e ogni giorno ci mancava sentire le sue zampette/versi/ecc. Grazie per il vostro aiuto prezioso, un grande GRAZIE all’assessore Gaetano Crocco…..comunque siete stati dei veri salvavita. È stato un angelo, il nostro compagno di mille avventure, e riaverli qui è come riavere il

nostro sole. Grazie per averci donato la gioia di avere di nuovo il suo musetto. Non lo dimenticheremo mai, il mio piccolo Bryan gioisce di

gioia…e grazie dal profondo del cuore per tutto quello che avete fatto per noi. Siete stati eccezionali!”.

Una storia a lieto fine per i cagnoloni che erano spariti nel nulla il 23 dicembre. Grazie a una sinergia di forze sono nuovamente a casa con la loro famiglia che tanto li ama.