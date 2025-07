Samassi, ragazzino a bordo di un monopattino travolto da una macchina in corsa: sul posto un’ambulanza del 118. Il sinistro è accaduto verso le 19 in via Municipio. Da quanto è sinora emerso, il giovanissimo era a bordo del monopattino quando una vettura lo ha investito. Immediato l’arrivo dei volontari locali che hanno prestato sul posto le prime cure al ferito.