Un servizio di trasporto pubblico inefficiente, con attese interminabili e corse che semplicemente non si presentano. È la denuncia di un cittadino esasperato da quella che definisce “una vera e propria emergenza per la vivibilità urbana e l’immagine della nostra città”. “Voglio evidenziare un problema ormai cronico che riguarda il servizio taxi a Cagliari, e che ritengo rappresenti una vera e propria emergenza per la vivibilità urbana e l’immagine della nostra città.

In più occasioni, durante il giorno e in pieno centro, ho cercato di prenotare un taxi tramite i canali ufficiali. Non solo l’attesa ha sempre superato i 20 minuti, ma in diversi casi il taxi si è rivelato completamente irreperibile, senza alcuna comunicazione o alternativa offerta all’utente. È inaccettabile che una città capoluogo non garantisca un servizio di trasporto di base, efficiente e affidabile”. Un paragone con le realtà di altre città italiane ed europee è inevitabile: “Il confronto con altre città italiane ed europee è inevitabile. In molti centri urbani, infatti, l’apertura al servizio di taxi libero o tramite app ha non solo migliorato drasticamente la qualità del servizio, ma ha anche stimolato una sana concorrenza, incentivando puntualità, disponibilità e attenzione al cliente. A Cagliari, invece, si ha la sensazione che il servizio sia bloccato in una logica di rendita, poco attenta alle esigenze di cittadini e turisti”. Non manca un riferimento alle possibili strategie privilegiate da alcuni operatori:

“Viene da chiedersi se alcuni tassisti cagliaritani preferiscano concentrarsi esclusivamente sui tragitti da e per l’aeroporto o con i croceristi, lasciando sguarnita la città, anche nelle sue zone centrali, anche nelle ore diurne. Se così fosse, si tratterebbe di una scelta miope e dannosa per tutta la collettività, oltre che per l’immagine di Cagliari stessa”.

Infine, un appello deciso affinché il Comune affronti il nodo una volta per tutte: “Una città che aspira ad essere “la perla del Mediterraneo” non può permettersi simili inefficienze. Chiedo, attraverso il vostro giornale, che le autorità comunali affrontino con decisione questo problema e avviino un serio percorso di modernizzazione del servizio taxi. I cittadini e i visitatori meritano di più”.