Tragedia questo pomeriggio sulla tangenziale di Brescia. Sergio Ravaglia, 75 anni, avvocato milanese, e la sua compagna Anna Maria De Stefano, 60 anni, sono precipitati con il loro ultraleggero Skyleader sulla Corda Molle, nel tratto tra Flero e Azzano Mella in direzione Concesio.

La coppia era partita da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, per un giro in tutta tranquillità, poi la tragedia. Per cause ancora da accertare il veivolo ha perso quota e si è schiantato, prendendo subito fuoco. Nel rogo sono state coinvolte anche due vetture. Solo uno dei conducenti è rimasto ferito ma fortunatamente non in modo grave.

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta: si ipotizza che il 75enne abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di un atterraggio d’emergenza. A testimoniarlo ci sarebbe anche il paracadute aperto a terra.