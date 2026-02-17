Samassi in festa per la storica sfilata dei carri di cartapesta: migliaia di persone in strada per la 72^ edizione del carnevale. Dopo San Gavino, il raduno si trasferisce nel cuore del Medio Campidano: carri provenienti da Assemini, Sestu, Villanovafranca, Musei, Barumini, Sanluri, San Gavino accompagnano i padroni di casa per le vie del centro abitato. Tanti i gruppi di maschere che a suon di musica si sono esibiti in lunghe coreografie, tra questi anche le “madonnare” per ricordare l’esibizione di Miss Ciccone al Biggest. Accolto tra gli applausi il maxi gorilla di Sestu, l’associazione Friends ha rappresentato “Involution”, un messaggio per mettere in evidenza che “non stiamo andando avanti, stiamo tornando indietro”.

La festa proseguirà sino a tardi in piazza Resistenza con musica e punti ristoro.