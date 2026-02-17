Quartu Sant’Elena, “il mercato civico cade a pezzi”: il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia denuncia, per l’ennesima volta, la situazione “ormai insostenibile”.

Le immagini parlano chiaro: controsoffitti divelti, infiltrazioni d’acqua evidenti e transenne a delimitare aree pericolose che

dovrebbero ospitare commercianti e cittadini ridotti a scenari di degrado. Una condizione che mortifica gli operatori, penalizza i clienti e mette seriamente a rischio la sicurezza.

“Ecco le condizioni in cui si trova il Mercato Civico di Quartu.

Degrado e menefreghismo simili persistono da anni”, dichiara il

Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. “Non possiamo più assistere in silenzio a questo lento abbandono di una struttura che dovrebbe rappresentare un presidio economico, sociale e identitario per

la nostra comunità”.

Il Mercato Civico non è solo un luogo di commercio, ma uno spazio di aggregazione e tradizione che merita rispetto, manutenzione costante e investimenti concreti. Invece, da troppo tempo, si susseguono segnalazioni, promesse e annunci senza che si arrivi a una soluzione

strutturale definitiva.

“Gli operatori lavorano in condizioni inaccettabili, tra infiltrazioni

e controsoffitti pericolanti. I cittadini che entrano per fare la spesa trovano transenne e una situazione di degrado. È questa l’idea di città che l’amministrazione vuole offrire?”, prosegue il Coordinatore cittadino Nicholas Secci. “Serve un intervento immediato e straordinario di messa in sicurezza, ma soprattutto un piano serio di riqualificazione complessiva della struttura”.

Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di fornire tempi certi per gli interventi necessari, mettendo fine a una situazione che danneggia l’immagine di Quartu Sant’Elena e compromette il futuro del commercio locale.

“Il Mercato Civico deve tornare a essere un fiore all’occhiello della città, non il simbolo del degrado e dell’incuria”.