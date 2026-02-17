Nel cuore di Cagliari, in Piazza Galilei, un altro bar si prepara ad abbassare la serranda. Dopo anni di presenza costante nella vita quotidiana del quartiere, il locale Sezzirì ha deciso di vendere l’attività a un costo di 40 mila euro trattabili, o in alternativa di darlo in gestione a 2 mila euro, affitto compreso.

Un pezzo di storia che lascia il centro

Non si tratta solo di un’attività commerciale, ma di un bar dal carattere storico, impreziosito da elementi d’arredo d’epoca che negli anni hanno contribuito a creare un’atmosfera riconoscibile e apprezzata. Un luogo che ha saputo unire tradizione e modernità, diventando punto di ritrovo per diverse generazioni. Il locale dispone di spazi interni ben organizzati e di tutte le dotazioni necessarie per proseguire l’attività senza particolari investimenti iniziali. Tra i punti di forza, anche la possibilità di utilizzare lo spazio esterno, un aspetto particolarmente rilevante in una piazza centrale e frequentata.

Un segnale da non ignorare

La chiusura di un bar storico non è solo una questione commerciale: è un segnale sociale. I bar, soprattutto nei centri urbani come quello di Cagliari, sono luoghi di incontro, confronto e quotidianità. Ogni serranda che si abbassa racconta una trasformazione del tessuto economico e urbano. Resta ora da capire se questo spazio troverà nuova vita sotto un’altra gestione o se rappresenterà l’ennesimo capitolo di una crisi che sta cambiando il volto della città. Una cosa è certa: Piazza Galilei perde un altro pezzo della sua storia recente.