Salvò la vita a due persone in un incendio, carabiniere-eroe sardo premiato con la medaglia al valor civile

Ha ricevuto la medaglia di bronzo al valor civile direttamente dal prefetto di Sassari, Stefano Ledda, il carabiniere – oggi brigadiere – che, il ventotto febbraio del 2013, ha salvato la vita a due persone, un uomo che non riusciva a camminare e la sua anziana madre, entrambi rimasti intrappolati dentro la loro casa di Masserano (Biella) a causa di un violento incendio. L’abitazione era ormai totalmente invasa dalle fiamme, ma Ledda (insieme ad un suo collega) hanno deciso comunque di entrare e cercare in tutti i modi di strappare alla morte due esseri umani. E ci sono riusciti: come si legge nella lettera ufficiale inviata dal ministero dell’Interno, viene riconosciuto a Ledda “l’esemplare altruismo” ed un “chiaro esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche”.

La consegna dell’importantissima onorificenza è avvenuta in concomitanza con il duecentocinquesimo anniversario dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri.