Amici Cucciolotti a Cagliari, l’Enpa chiama i bambini per scambiarsi le figurine ai Giardini

Anche quest’anno l’E.N.P.A., organizza l’ottava edizione di “Amici Cucciolotti”. L’appuntamento è fissato per il 9 giugno dalle ore 10,30 alle ore 19, presso il parco Giardini Pubblici Comunali di Cagliari, V/le San Vincenzo. Nell’occasione i bambini (e non solo) potranno scambiarsi le figurine al fine di poter completare l’album. Nel pomeriggio, dalle ore 16,30 alle 18,30 la manifestazione sarà allietata dal gruppo d’animazione “SKIAPPA” e dalla trucca bimbi “MAKKIA”. Nel corso della manifestazione saranno distribuiti, ai bambini, gadget in ricordo della partecipazione.

X E.N.P.A. Cagliari, Davide Erbi.