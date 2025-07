Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock, che fa parte del nuovo codice della strada. Un decreto decisamente importante: il dispositivo infatti impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito. L’alcolock riguarda i conducenti già sanzionati per un valore alcolemico riscontrato superiore a 0,8 g/l. I costi di installazione di aggirano attorno ai 1000/1500 euro e chi violerà l’obbligo di installazione del dispositivo rischierà una sanzione da 158 a 638 euro, oltre alla sospensione della patente da 1 a 6 mesi.

“Gli installatori autorizzati avranno un ruolo cruciale”, si legge nel testo, “dovendo applicare un sigillo speciale per prevenire qualsiasi tentativo di manomissione. In caso di controlli su strada, il conducente dovrà esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo. L’installazione dell’alcolock non richiederà un aggiornamento del documento unico di circolazione”.