Non ce l’ha fatta Filippo Ionta, il 48enne alla guida del tir che questa mattina si è ribaltato sulla statale 131 all’altezza di Macomer perdendo tutto il carico anche nell’altra carreggiata, tanto da rendere necessario chiudere la strada. Da subito le sue condizioni sono apparse disperate: trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è morto dopo qualche ora.

Impressionanti le immagini del gigantesco autoarticolato che, per cause ancora da accertare, si è completamente rovesciato e poi ribaltato su se stesso, non lasciando scampo all’autista.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine: per rimuovere il veicolo è stato necessario utilizzare un’autogru arrivata da Oristano.

Completamente bloccato il traffico per alcune ore, con infiniti disagi per gli automobilisti.