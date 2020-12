Salvatore Mattana a Radio CASTEDDU: “Metropolitana da Cagliari a Pula passando per Capoterra e Sarroch”

Una metropolitana leggera sino a Pula, un progetto che è nella fase preliminare, è stato già definito, che arriva sino a Capoterra per poter proseguire verso l’area industriale per poi collegarsi a Pula. “Un progetto che ha bisogno di una dotazione finanziaria, i tempi non saranno brevi, ma in futuro questa sarà un’opera indispensabile sia per il traffico dei residenti ma soprattutto perché c’è la presenza del polo industriale e di una zona turistica importante, ed è necessario avere un collegamento adeguato”.

Non solo: importanti novità anche per nuova Sulcitana 4 corsie: entro il 2021 i lavori dovrebbero essere completati. Una attesa che dura ormai da 20 anni, teatro anche di proteste da parte dei sindaci che, tutti uniti, minacciavano di dimettersi in massa. “Dopo notevoli ritardi i lavori sono ripresi e stanno procedendo, ritengo, regolarmente – spiega il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana – c’è stata la riapertura del terzo lotto, quello verso Pula, ora i lavori sono concentrati sul tratto di Capoterra”. Questo è il vero ‘nodo’ della situazione, la strada attraversa infatti tutti gli agglomerati urbani e quindi ha un carico di traffico che non è sostenibile.