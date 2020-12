Enrica Anedda Endrich a Radio CASTEDDU: “Concerti per riportare ai vecchi fasti l’anfiteatro”

Guida la commissione cultura in un anno difficile per la cultura e gli spettacoli a Cagliari, quasi tutti gli eventi sono stati annullati, infatti, a causa del covid. Ma cosa accadrà quando la pandemia sarà finita?

Enrica Anedda Endrich punta sul bellissimo anfiteatro cagliaritano: “Penso che si possa ritornare agli antichi fasti, perché se è vero che è stato giusto rimuovere quella situazione creata durante la giunta Delogu, anche perché la Soprintendenza si era messa di traverso, nel 2021, così come altri anfiteatri italiani continuano a raccogliere il pubblico, potremmo farlo anche noi, cercando di studiare e trovare degli altri sistemi che sicuramente ci sono oggi, che possono consentire di accogliere tanta gente ma, contestualmente, di non rovinare l’anfiteatro in nessuna maniera.

Bisogna solo studiare e trovare il denaro, ma io credo che un anfiteatro, come quello che c’è a Cagliari, vada valorizzato in tutti i modi. La linea della Soprintendenza è aprire l’anfiteatro con un ristretto numero di pubblico”.