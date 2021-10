Salgono contagi e ricoveri: +43,2% in una settimana. Ma la Sardegna si salva: -13,8%

La curva dei contagi da coronavirus torna a salire nella settimana dal 20 al 26 ottobre. L’aumento, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, rispetto alla precedente, un aumento del 43,2% dei nuovi casi (25.585 contro 17.870).

“A livello nazionale – spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe – dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali che nell’ultima settimana aumentano del 43,2%, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre“.

La crescita dei casi, che potrebbe essere in parte influenzata dall’aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 contro 2.151.081), sicuramente consegue ad un aumento della circolazione virale per due ragioni: innanzitutto, per l’inversione di tendenza sui ricoveri in area medica, in secondo luogo perché a fronte di un rapporto positivi/tamponi antigenici in lieve calo, per l’enorme aumento del denominatore, si registra un incremento del rapporto positivi/tamponi molecolari (dal 2,4% del 19 ottobre al 3,5% del 26 ottobre).

La Sardegna per fortuna resta in controtendenza: continua a scendere la curva epidemiologica con una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi, che sono 82 per 100.000 abitanti, e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-13,8%) rispetto alla settimana precedente.