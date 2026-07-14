Bocciato alla Camera con 187 favorevoli e 188 contrari l’emendamento sulle preferenze proposto da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, avallato anche da Lega e Forza Italia. Un solo voto di dunque, e scoppia la bagarre in aula in cui le opposizioni inneggiano immediatamente alle dimissioni da parte della premier Meloni.

“Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito”, le parole della segretaria del Pd Elly Schlein. “Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa. Noi continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze. Ma voteremo contro l’emendamento presentato da FdI che è un compromesso farsa in cui hanno fatto vergognosamente saltare il rispetto dell’alternanza di genere. Significa che se passa, i capilista potrebbero anche essere tutti uomini. A dimostrazione che pur di difendere il suo potere Meloni è disposta a sacrificare le altre donne”.

“Sì alle preferenze. No al voto segreto – il commento della premier poco prima del voto in aula –. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani”.