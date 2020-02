Salgono a 132 i contagi da coronavirus: due a Venezia dove si svolge il Carnevale

Sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. E, dopo Milano e Torino, il contagio è arrivato anche a Venezia dove in queste ore si sta svolgendo il Carnevale.

La situazione di alcuni dei 25 contagiati in Veneto è “problematica”; si tratta di quelli che sono in terapia intensiva; altri sono in “isolamento fiduciario controllato in casa che è la formula migliore”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

