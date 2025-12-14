Salasso a Cagliari per il cenone di Capodanno: 130 euro per il pesce, 100 euro in agriturismo, non si bada a spese.Viaggio tra le offerte per la cena e il brindisi di San Silvestro: i prezzi oscillano tra gli 80 e i 130 euro a testa, cifre da capogiro per astice e maialetto. Gli orientali rilanciano con 40 euro per l’all you can eat. Per una cena si spende quanto un volo per Parigi. Ma molti non vogliono rinunciare al Capodanno in ristorante. Ed ecco allora che nrella zona di Bonaria un noto ristorante all’avanguardia sui crostacei propone 130 euro a testa: una famiglia tipo di quattro persone spenderà la bellezza di 520 euro per un solo pasto. Non è dato sapere se i ristoranti approfittino della “debolezza” del cartellone del Capodanno diffuso, con i clienti che non impazziscono per lo show di Giusy Ferreri. A San Benedetto, il cenone tipo vola sugli 85 euro, ma tra gli antipasti c’è l’amatissimo salmone.

Non va molto meglio spostandosi dalla città: a Guspini in agriturismo la cena finale del 2025 costa cento euro tondi tondi. Ma spulciando tra le offerte cittadine, puoi trovare anche pesce fresco e cinghiale a 55 euro. In ogni caso, il salasso è servito e c’è da scommettere che i tavoli saranno tutti pieni. Per tantissimi non esistono problemi di salario.