Elmas, allarme per la sicurezza e i continui furti di auto: maxi petizione dei residenti al Comune.

Ecco il testo dell’accorata raccolta di firme dei cittadini di Elmas: “Noi, residenti in via Temo, via Coghinas, via Foce, via Tirso, via Flumendosa e strade limitrofe siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei nostri beni e delle nostre persone a causa della crescente ondata di furti di auto nei parcheggi ed episodi di vandalismo verificatisi nella zona.

Negli ultimi tempi, e non solo, molti di noi hanno subito furti di auto nel parcheggio sotto casa, sottrazioni furtive (addirittura…) di grondaie in rame, per fare un esempio, atti vandalici alle auto in sosta, e questo ha creato un clima di insicurezza e di disagio tra i residenti.

Pertanto, chiediamo alle autorità competenti di prendere misure concrete per migliorare la sicurezza nella nostra zona, tra cui:

– Aumentare la sorveglianza e il controllo dei parcheggi

– Installare sistemi di videosorveglianza

– Migliorare l’illuminazione pubblica

– Fornire maggiore presenza di polizia locale

– Istituire una stazione dei Carabinieri all’interno del Comune

Noi, firmatari di questa petizione, chiediamo che il Comune e le forze dell’ordine prendano seriamente in considerazione le nostre preoccupazioni e adottino misure concrete per garantire la sicurezza dei nostri beni e delle nostre persone.

Si fa presente che il modulo con le firme dei residenti firmatari e dei dati sensibili degli stessi, sono custoditi dal sottoscritto ed a disposizione delle autorità che ne richiedessero la visione.

Nella speranza che questa petizione possa contribuire a sensibilizzare le autorità e ad ottenere maggiore sicurezza nella nostra zona, ringraziamo per la vostra attenzione porgendo”.