Auto di lusso che si sfidano lungo la Ss131: un’altra testimonianza da parte di un automobilsta, che racconta di esser stato superato da due vetture di grossa cilindrata, “ho sentito il rumore come di una frustata e un

eccessivo spostamento d’aria”.

È accaduto il 5 dicembre, “al rientro dall’aeroporto di Elmas verso 23:30, nel tratto tra Uta – Siliqua direzione Iglesias” spiega F.S. “un’auto credo Maserati nera (dalla sagoma posteriore), non ha sorpassato, ma dava l’impressione che usasse la corsia di sorpasso, quando mi ha superato ho sentito il rumore come di una frustata e un eccessivo spostamento d’aria. Era seguita da un’altra macchina sempre di grossa cilindrata. Quanto accaduto mi ha turbato e spaventato, perché la sagoma si è dileguata in un paio di secondi diventando un punto rosso, cosa

mai accaduta.

Nel momento ho pensato che chi guidava avesse la necessità di

andare ad una velocità eccessiva, poi, ragionando sulla seconda vettura

che seguiva, ho pensato ad una sfida. La cronaca spesso racconta di incidenti

di macchine performanti che sono irriconoscibili dai rottami, ho pensato: e se mi avesse tamponato cosa sarebbe rimasto sia delle persone che

della macchina?”.

L’automobilista ha deciso di raccontare il fatto dopo aver letto https://www.castedduonline.it/guida-spericolata-lungo-la-statale-131-dopo-le-23-e-un-continuo-gareggiare-tra-auto-di-grossa-cilindrata/

“Posso supporre che queste sono sfide belle e buone, suggestionate dai social media, mettendo a rischio altri conducenti ignari del grande pericolo”.