“Sagra del Pilau Calasettano: dal 10 al 12 maggio la grande festa del gusto tabarchino

Stavolta non ricorreremo alle parole per descrivervi la grande bellezza di #Calasetta. Preferiamo lasciare pieno spazio alle immagini. Allora, mettetevi comodi e godetevi questo #video concepito come un vero e proprio tributo a Câdesédda la bianca. Vi aspettiamo alla Sagra del Pilau Calasettano dal 10 al 12 maggio.

In un piatto, riassume perfettamente lo spirito di Calasetta: la nota dominante del mare, la genuinità della pasta ruvida, le incursioni dei frutti della terra. Ed è per questo che il Pilau rappresenta ormai la pietanza rappresentativa del piccolo paese tabarchino, tanto da essersi meritato una sagra speciale che, tra il 10 e il 12 maggio prossimi, taglierà il nastro della quinta edizione.

Kermesse del gusto, incardinata sulla fregola di mare insaporita dai toni della granseola locale, senza tuttavia disdegnare le sue implicazioni storico-culturali: non è un caso che la tre giorni di eventi si aprirà con un convegno sul Pilau, venerdì alle 18 in aula consiliare.

«Perché questo piatto rappresenta soprattutto un’identità – commenta Sergio Porseo, consigliere Pro loco, Turismo e Comunicazione del Comune di Calasetta – capace di raccontare la storia di un popolo: quello tabarchino».

Un pezzetto di cultura, quindi, servito con costanza durante l’intera manifestazione: dalla serata di venerdì (alle 20) fino a quella di domenica (alle 12.30 e alle 20), grazie allo spirito collaborativo delle associazioni locali (“Ancilla Domini” e “Calasetta Basket”) negli stand appositi allestiti nella maxi “Area Pilau” della centralissima Piazza Belly.

E per chi volesse cimentarsi in altre esperienze gustative, nessun problema. L’enogastronomia regionale non mancherà: sabato e domenica, dalle 11:30, via Roma ospiterà il “Food truck” con cibi da asporto da tutta la Sardegna . Non solo cibo, però. Intrattenimento (incluse le iniziative per i più piccoli), sport (passeggiate, trekking, mostre di moto e raduni di auto d’epoca), cultura (visite al Museo di Arte Contemporanea e alla Torre Sabauda, esposizioni fotografiche) e musica (spettacoli blues, performance della banda cittadina e tributo alla canzone italiana) saranno tasselli importanti di un immenso mosaico di festa che tributa il suo omaggio al Pilau, portando a Calasetta anche alcuni grandi nomi.

Qualche esempio? Tessa Gelisio, habituée della sagra da ormai quattro edizioni, che condurrà il cooking-show di domenica con la partecipazione di chef locali provenienti da promettenti scuderie del gusto. E Gianluca “Scintilla” Fubelli, stella di “Colorado”, show televisivo di Italia 1, e il duo Dj Squalo e Marco Dona, voci di punta della trasmissione radiofonica “Lo zoo di 105”, sul palco di Piazza Belly nella serata di sabato.

E poi passeggiate ed escursioni attraverso il reticolo di vie del borgo di mare, anche a bordo del trenino turistico (durata del percorso: 45 minuti) per godersi appieno le bellezze di Calasetta, gioiello bianco e blu dell’isola sulcitana. Con possibilità di fermata alla mostra mercato di via Umberto, dove 50 stand di espositori e hobbisti metteranno in vetrina una vasta gamma di specialità artigianali, manufatti e oggettistica.

«La Sagra del Pilau è un evento in crescita – spiega Cristiano Mercenaro, assessore comunale a Sport e Spettacoli – nell’arco di pochi anni ha acquisito notorietà, e si è recentemente aggiudicato un fondo regionale in qualità di manifestazione pubblica di grande interesse turistico”, dopo aver partecipato al Milano Expo di qualche anno fa ed essere approdato a Madrid in occasione di un’iniziativa internazionale».

