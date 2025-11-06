Paesaggi suggestivi e scenari incantevoli hanno fatto da cornice all’edizione 2025 di “Ruote nella Storia”, che ha visto auto d’ Epoca da sogno attraversare le coste Sud Orientali della Sardegna. L’evento è stato organizzato dall’Automobile Club Cagliari, con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, Aci Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport, con il contributo e patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Una due giorni entusiasmante che ha visto il corteo delle auto d’epoca partire da Cagliari sabato 1 novembre, dal parco di Molentargius, per raggiungere la SP 17 in direzione Villasimius, dove le autovetture sono state esposte al pubblico nella centralissima Piazza Incani, per la gioia dei residenti e dei numerosi turisti presenti nell’abitato. Nella tarda mattinata gli equipaggi hanno effettuato la prima sessione delle prove cronometrate previste dall’organizzazione, nella Via Mar Egeo e successivamente hanno potuto usufruire di un bellissimo momento conviviale in un noto ristorante della zona.

Nel pomeriggio hanno raggiunto l’area del porticciolo turistico, approfittando di una giornata luminosa dal clima mite, che ha consentito loro di ammirare la bellezza del paesaggio e le stupende coste del territorio di Villasimius.

Nella giornata di domenica 2 Novembre, il corteo delle auto storiche ha raggiunto il territorio di Castiadas, per schierarsi nel piazzale antistante l’ingresso del Museo del Territorio, ospitato nelle vecchie carceri, consentendo così agli equipaggi di effettuare le visite guidate negli antichi locali dell’ex colonia penale.

La seconda sessione di prove cronometrate, tenutesi ad Olia Speciosa, ha fatto da preludio al pranzo conviviale ed alle premiazioni per i partecipanti ed i primi tre classificati nelle prove di regolarità. Importante e significativa è stata la presenza del “Gruppo Old Cars Friends”, che ha partecipato all’evento con alcuni dei suoi esemplari più significativi, contribuendo con le sue numerose autovetture al successo della manifestazione ed allo stesso tempo regalando a tutti momenti di gioia e spensieratezza, con la carica di simpatia che contraddistingue da sempre i suoi equipaggi. Il direttore dell’Automobile Club di Cagliari, Attilio Iannuzzo, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento nonché per la partecipazione di autovetture di pregio e di equipaggi formati anche da persone di giovane età. Ed ha sottolineato altresì l’aspetto culturale, che ha accompagnato il movimento del motorismo storico promosso dall’Aci insieme alla valorizzazione delle bellezze del territorio della Sardegna.

Ha sottolineato l’importanza ed il gradimento dell’evento anche Valentino Poddi, coordinatore tecnico designato dall’Automobile Club di Cagliari, grazie anche alla partecipazione di autovetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale ed il coinvolgimento degli equipaggi che, oltre alla passione per il motorismo storico, hanno mostrato particolare interesse sia per le prove di regolarità che per l’aspetto culturale e paesaggistico della manifestazione.

Notevole è stato l’impegno profuso dagli organizzatori per un evento che, grazie anche all’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, continua a regalare emozioni proiettandosi nell’immediato futuro anche verso le nuove generazioni.