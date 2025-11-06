Portoscuso, seguita da un ragazzo mentre porta il cane a passeggio: “Mi ha rivolto frasi insistenti per farmi avvicinare, poi ha iniziato a correre dietro di me e inseguirmi fino al cancello di casa”. Del fatto sono state informate le forze dell’ordine. Un racconto, quello della donna, affidato anche ai social al fine di mettere in guardia altre ragazze. Da quanto si apprende, inoltre, non sarebbe un episodio isolato, poiché altre donne hanno segnalato di esser state oggetto di particolari attenzioni da parte di uno o più uomini.

È accaduto nella zona di via Giulio Cesare: “Lunedì notte verso le 00:30, mentre portavo fuori il cane, sono stata seguita da un ragazzo che avevo notato poco prima sotto il palazzo di via Giulio Cesare.

È rimasto fuori di casa dei miei zii per circa due ore, muovendosi avanti e indietro dall’altro lato della strada, seduto su un gradino o appoggiato al muro. Altre persone del paese lo hanno visto” racconta la donna.

“L’episodio è stato segnalato ai carabinieri. Se altre ragazze dovessero trovarsi in una situazione simile, segnalate subito, così che possa essere riconosciuto e individuato.

Non sappiamo quali fossero le sue intenzioni, quindi cercate di essere prudenti e, se vi sentite minacciate, chiamate immediatamente il 112”.