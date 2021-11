Niente più addio, la ruota panoramica resta a Cagliari per Natale e fino al 10 gennaio

Niente trasferimento a Salerno. Complici alcune difficoltà organizzative la ruota panoramica del porto di Cagliari non traslocherà in Campania. Il gestori della struttura hanno chiesto all’Autorità portuale di poter restare nella banchina davanti a via Roma fino al 10 gennaio 2022 e attendono una risposta dagli uffici. Circola ottimismo anche in virtù dell’invito fatto dal Governo al rinnovo di tutte le concessioni pubbliche nell’ottica di rilancio dell’economia dopo i mesi bui del Covid.

L’ultima corsa era prevista per domenica 24 ottobre, poi 10 giorni per lo smontaggio definitivo e la liberazione dell’area. Ma la permanenza in città della ruota potrebbe prolungarsi. Forse anche dopo il 10 gennaio 2022.