Ruota panoramica a Cagliari, ultimi giri al porto prima dell’addio

Il 24 ottobre l’ultimo giro. La ruota panoramica del porto saluta e se ne va. Ha acceso la curiosità dei cagliaritani e stregato i turisti col suo panorama mozzafiato, ma ora l’autorizzazione è scaduta. Domenica 24 ottobre le ultime corse poi 10 giorni per lo smontaggio definitivo e la liberazione dell’area. La ruota dovrà animare le festività natalizie a Salerno. “Nessuno ci sta mandando via, semplicemente il tempo a nostra disposizione è concluso”, spiega Loris Tulimeri, “nonostante tutte le chiusure a causa del Covid che ci hanno sottratto mesi di lavoro l’esperimento è riuscito. Tornare a Cagliari? Tutto dipende dalla volontà di porto e Comune. Non escludiamo un ritorno per l’estate prossima. Non è un addio, ma un arrivederci”.