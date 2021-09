Oggi il verdetto sulla continuità territoriale: chi garantirà ai sardi il diritto a spostarsi dall’Isola?

Poche ore di attesa e poi si conosceranno quali e quante compagnie aeree hanno presentato l’offerta al bando attivato con procedura d’urgenza dalla Regione per scongiurare il rischio che si interrompa il servizio di continuità aerea fra la Sardegna e il resto d’Italia. L’invito è stato mandato a 11 compagnie aeree, comprese le low cost: stasera si saprà quante hanno risposto e che tipo di offerta hanno presentato. L’ennesima corsa contro il tempo, da anni ormai fatta di scadenze e proroghe e rinnovi che lasciano i sardi col fiato sospeso. Le offerte per i voli a tariffa agevolata, che dovrebbe essere fissata in 47 euro, si riferiscono ai collegamenti con Roma e Milano da Cagliari, Olbia e Alghero, finora coperti da Alitalia e in parte da Air Italy: liquidata la prima, fallita la seconda, si spera ora in Ita, che potrebbe però far slittare la sua operatività rispetto al 15 ottobre, ipotesi ieri smentita dalla regione. La proroga della continuità territoriale durerà 7 mesi e costerà 37 milioni di euro allo Stato, in attesa del bando biennale che la Regione però non ha ancora preparato. Mentre il rischio che il bando proroga vada deserto non è affatto scongiurato.