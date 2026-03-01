I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno concluso un’articolata attività d’indagine che ha permesso di fare luce su un furto avvenuto la scorsa estate ai danni di un imprenditore locale. L’operazione trae origine dalla querela sporta nel mese di agosto 2025, con la quale era stata denunciata la sottrazione di una macina per il grano custodita all’interno di un terreno agricolo situato ai margini del centro abitato.

Le investigazioni, condotte con metodo tradizionale attraverso sopralluoghi, raccolta di testimonianze e monitoraggio dei movimenti sospetti nell’area rurale interessata, hanno consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell’evento. Gli elementi di prova raccolti hanno portato all’individuazione dei presunti autori del gesto: un 48enne residente a Sanluri e un 36enne di Gonnoscodina, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia.

L’attrezzatura agricola sottratta è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso.