I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Monserrato, intorno alle ore 9:45, per soccorrere un volatile rimasto incastrato nella rete di protezione posta in prossimità di un campo da calcio.

Gli operatori hanno prontamente posizionato la scala e provveduto a liberarlo. L’animale ha riportato ferite sia alle zampe che a un’ala.

Il volatile, un occhione, è stato affidato al Centro Allevamento e Recupero dell’Agenzia Forestas, dove riceverà le cure necessarie per essere successivamente rimesso in libertà.