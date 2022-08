Ruba soldi, pc e una moto a Guspini ma perde un dente: ladro incastrato dai referti medici

I carabinieri di Guspini sono riusciti a rintracciare e arrestare l’autore del furto della moto Yamaha di un 67enne e accusato di aver rubato 970 euro, un pc portatile e un cellulare Huawei al titolare del Roxy Bar. Si tratta di un quarantenne del luogo, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie e ben conosciuto in paese. I militari sono riusciti a risalire a lui grazie ad un suo molare, perso durante la fuga con la moto: il 40enne ha infatti avuto un incidente e, nel luogo dello schianto, ha perso uno dei denti. I carabinieri hanno visionato le cartelle mediche dell’uomo, che è stato all’ospedale di San Gavino Monreale e nel reparto maxillo facciale del Santissima Trinità del Brotzu. È stato appurato che il dente ritrovato sia proprio quello del rapinatore, che è finito nei guai e dovrà difendersi dalla pesante accusa di furto. In particolare, il quarantenne ha anche danneggiato le slot machines del bar per sgraffignare il denaro delle giocate.