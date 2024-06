Ruba meloni e viene preso a bastonate dal padrone del terreno, 67enne finisce al Brotzu: denunciato per furto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella notte appena trascorsa, i militari della Stazione dei Carabinieri di Sanluri, unitamente alla Stazione di Furtei, sono intervenuti su richiesta al numero di emergenza 112 in località “Bia Iglesias” per un furto in atto in un campo di meloni. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il proprietario del terreno, un agricoltore di 56 anni, insieme ai suoi due figli e a un altro uomo, un disoccupato di 67 anni, già noto alle forze di polizia. Quest’ultimo era stato bloccato dal proprietario e dai suoi figli dopo essere stato sorpreso a rubare una cassetta di meloni, avendo precedentemente rotto la recinzione per introdursi nel campo. Prima dell’arrivo dei Carabinieri, nella concitazione, il proprietario del terreno, armato di un bastone, aveva infranto i vetri dell’autovettura Opel Meriva utilizzata dal presunto ladro e successivamente lo aveva colpito violentemente, causandogli politraumi che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo è stato trattenuto per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

Il presunto ladro è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato, mentre per il proprietario del terreno si è in attesa della condizione di procedibilità per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Il bastone utilizzato per l’aggressione e le forbici da potatura, utilizzate dal presunto ladro per compiere il furto, sono stati sottoposti a sequestro mentre la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.