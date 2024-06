Cagliari, stangata a una pizzeria di via Campania: niente tavolini all’aperto per un anno e mezzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Niente tavolini per un anno e mezzo. Linea del dura del Comune contro il ristorante pizzeria Porta Portese di via Campania per il quale si inasprisce una sanzione già scattata a maggio.

La polizia municipale il 12 aprile scorso verso le 12: 35 aveva trovato nel marciapiede di via Campania 13 mq di suolo pubblico, davanti al “ristorante pizzeria, bisteccheria Porta Portese”, due fioriere, quattro tavoli e sei sedie destinati al consumo sul posto dei prodotti posti in vendita: tutto abusivo secondo l’amministrazione.

Per gli uffici comunali la “Porta Portese di A. I.”. società titolare del locale, non aveva in capo alcuna concessione di suolo pubblico ed è scattata così l’applicazione della sanzione della chiusura per 8 giorni consecutivi dal 1° novembre all’8 novembre 2024 compreso.

Ma gli uffici nei giorni scorsi hanno inasprito la pena, in base all’articolo del regolamento che stabilisce che ““ai soggetti che hanno subito la decadenza della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che, nell’arco di 24 mesi, hanno subito la sanzione per la recidiva nell’occupazione di suolo totalmente abusiva o per la recidiva nell’occupazione di suolo successiva alla presentazione dell’istanza ma precedente al rilascio della concessione”.