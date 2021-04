Romina Mura (Pd): “Finalmente il vaccino obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, chi non lo vuole faccia altro”

A Radio CASTEDDU spiega: “All’interno del decreto c’è l’obbligatorietà della vaccinazione degli operatori sanitari: finalmente abbiamo questa norma. Chi opera nella sanità e fa quel tipo di lavoro, obbligatoriamente si deve vaccinare altrimenti cambia lavoro, fa altro.

La vaccinazione deve andare avanti e speriamo che le regioni, la nostra in particolare, accelerino tutti i percorsi e, nello stesso tempo, noi che non siamo vaccinati, che continuiamo a lavorare, a muoverci dobbiamo essere cauti. Ho visto le immagini dell’altro giorno del Poetto, era una situazione inaccettabile in un periodo di pandemia. Ci deve essere una responsabilità individuale, dobbiamo stare attenti per noi e per le persone che ci stanno intorno”.

Risentite qui l’intervista a Romina Mura del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu