Rivoluzione per la metro a Cagliari, “i lavori dureranno un mese: cercate di avere pazienza”

Cambia tutta la viabilità intorno a piazza Matteotti, nel maxi cantiere aperto per realizzare il nuovo punto di raccordo di tutti i mezzi pubblici e gettare le basi, in tutti i sensi, per la nuova metropolitana. Tra due anni circa, infatti, il capolinea sarà proprio lì, davanti al Comune. Disagi e caos per le migliaia di automobilisti alle prese sia con i tratti di strade vietati sia con i nuovi sensi di marcia. I colpi di clacson sono stati molti, così come le richieste di spiegazioni agli agenti della polizia Municipale, con conseguente rallentamento del traffico: “Ma i lavori dureranno un mese, invito tutti ad avere pazienza”, spiega l’assessore comunale al Traffico, Alessio Mereu. Il cantiere è dell’Arst, ovviamente c’è di mezzo anche l’amministrazione comunale. Insomma, entro metà luglio i lavori in quel tratto dovrebbero essere terminati, salvo imprevisti. Ma le modifiche alla circolazione, invece, resteranno per sempre. Chi era abituato a passare con l’auto in determinate strade dovrà, infatti, fare altri percorsi.

Anche quando gli operai non ci saranno più, infatti, in via Sassari rimarrà l’inversione del senso di marcia e l’istituzione del senso unico da viale la Playa a via Roma. Le auto che arrivano da via Crispi dovranno svoltare a destra, direzione Sant’Avendrace, o a sinistra, direzione Largo Carlo Felice. In via Roma, all’incrocio con la via Sassari resterà l’obbligo di “vai dritto” verso il Largo Carlo Felice. In piazza Matteotti, l’area compresa tra la piazza e lo spartitraffico fronte stazione sarà destinata alla realizzazione del nuovo capolinea di tutti i mezzi pubblici. Le auto in arrivo dalla via Molo Sant’Agostino potranno continuare a raggiungere la via Roma percorrendo la via Sassari.