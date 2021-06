Cagliari, 87enne al volante si scontra allo stop con un’altra auto: due feriti all’ospedale

Incidente con feriti nel rione cagliaritano di San Michele. Un ottantasettenne al volante di una Una Fiat punto, arrivato all’incrocio regolato da uno stop tra via Monte Sabotino e via Maglias, si è scontrato con una Renault Modus guidata da un cagliaritano di 65 anni. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo, soccorso insieme al passeggero dal personale del 118 e trasportati, entrambi, al Brotzu, in codice giallo . Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.