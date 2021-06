Rivoluzione a Cagliari, nasce la passeggiata sul mare tra via Roma e Sant’Elia: lavori dopo l’estate

A piedi da Su Siccu e Sant’Elia accarezzati dalla brezza del mare. All’interno di un’area aperta alla città, con spazi sportivi, espositivi e per la ristorazione che sarà poi in futuro messa in relazione cl quartiere fieristico di vile Diaz. I lavori, 27 milioni di euro, a carico dell’Autorità portuale, partiranno dopo l’estate. L’anticipazione nel corso del sopralluogo della commissione Politiche del mare (presidente Raffaele Onnis) al molo Levante, alla presenza del presidente dell’Authority Massimo Deiana e dell’assessore alle Politiche del Mare Alessandro Guarracino.

La riqualificazione del water front cittadino partirà dalla pineta davanti al santuario di Bonaria e arriverà fino al Parco degli Anelli e al Lazzaretto. Come? Con il trasferimento di tutti i cantieri navali di viale Colombo a Giorgino, negli spazi accanto alla chiesa di Sant’Efisio. La sede della Guardia di Finanza sarà dislocata nella caserma del Porto Canale e i capannoni ospiteranno spazi espositivi e legati alla ristorazione. In pratica ci sarà un’immensa passeggiata collegata di fatto anche al porto storico di via Roma. Oltrepassati i vecchi capannoni la passeggiata di Su Siccu abbraccerà il grande parco del padiglione Nervi (700 ettari) e da lì un ponte ciclopedonale garantirà il passaggio verso il grande parcheggio Cuore davanti allo stadio Sant’Elia collegato al Parco degli Anelli.