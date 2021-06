Cagliari, adotta un cane dal canile: Bianca, affettuosa e dinamica

PER ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI ECCO BIANCA: ” AFFETTUOSA ADORA FARE LUNGHE PASSEGGIATE NEL VERDE.”

Bianca è una giovane meticcia di Pointer di 5 anni femmina sterilizzata. Bianca è una cagna di taglia media, affettuosa e dinamica che adora fare lunghe passeggiate nel verde, inseguire piccole prede e giocare al riporto della palla. Biancab difende la sua ciotola del cibo dagli altri cani e vuole tutte le attenzioni per sé, nel valutare l’adozione in presenza di altri cani bisogna verificare le compatibilità caratteriali, si preferisce comunque una adozione con un cane di sesso opposto di taglia media o grande. Bianca va volentieri al guinzaglio ma ha un passo molto svelto, cerca una famiglia di persone dinamiche che le garantiscano parecchia attività fisica quotidiana, per noia tende a distruggere oggetti, pur senza ingerirli.