Giornate caratterizzate dal sole quelle appena trascorse che hanno invogliato, più che altro, una passeggiata in riva al mare: troppo presto però per riporre giubbotti e sciarpe, le sorprese non mancano mai. Come è giusto che sia, perché mancano ancora diverse settimane all’inizio ufficiale della primavera che spalancherà le porte a un clima sempre più mite. Salvo colpi di scena. Accolta dunque con piacere, anche se poca: come immortalano le web cam di Sardegna Clima Aps, la neve è presente sul Gennargentu, sempre un ristoro se interpretato come ulteriore approvvigionamento alle scorte idriche, sempre al centro dell’attenzione da parte degli incaricati che valutano costantemente la situazione inerente alla siccità che, dall’anno scorso, attanaglia tutta l’Isola.