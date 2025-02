CORSA CONTRO IL TEMPO PER TIGROTTO, IN CERCA DI UNA FAMIGLIA PRIMA CHE VENGA RILASCIATO IN STRADA.

Radio zampetta sarda riceve una richiesta d’ aiuto per trovare una casa a Tigrotto.

Tigrotto, detto anche rognetta (perchè era devastato dalla rogna), è un cucciolo di circa 8 mesi, stava nella colonia di Monte Urpino a Cagliari, seguita da Cristina.

Purtroppo a Tigrotto cresceva il pancino, è stato male, ed è arrivata la diagnosi fip.

Cristina si è subito attivata per curare e far stallare tigrotto, ora siamo quasi a fine terapia, gli esami vanno bene e settimana prossima verrà sterilizzato,

Tigrotto è 3 mesi in gabbia, nonostante sia un gattino timido è super giocherellone, mangione e dolcissimo. Cerchiamo per lui un’ adozione del cuore perché altrimenti se non trova una persona che si innamori di lui dovrà tornare in colonia ,e dopo tanto tempo in degenza non sarà semplice per lui abituarsi alla vita di strada.

Si trova in stallo a Quartu Sant’Elena.

Per piacere condividete per aiutare Tigrotto, per tutte le info contatate Cristina al

340 403 7708