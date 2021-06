Ristoranti, in zona bianca 6 persone per tavolo al chiuso: niente limiti all’aperto

Prima 4, poi 8, infine 6. Si parla del numero massimo di persone che può andare al ristorante in zona bianca e sedere al tavolo al chiuso. Per le tavolate all’aperto, invece, non ci sono limiti. Quello dei 6 commensali al chiuso è il punto di caduta su cui si starebbe convergendo in queste ore. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, all’esito del confronto con le Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe emanare domani un’ordinanza per definire le regole per la ristorazione e l’intesa dovrebbe portare a fissare il limite di sei persone per ciascun tavolo al chiuso.

