Ristoranti in Sardegna, domani si riapre così: mangeremo a un metro di distanza (tranne i congiunti), camerieri con mascherina. Domani riaprono i ristoranti e le pizzerie in Sardegna. le regole del nuovo decreto sono chiare. I ristoratori sperano nelle coppie perchè tra loro non sarà necessaria la distanza di un metro. Nei locali con posti a sedere sarà privilegiato l’accesso tramite prenotazione, con l’obbligo di conservare per 14 giorni l’elenco dei clienti. Si legge sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “I tavoli devono essere disposti in modo che sia garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti. La consumazione a buffet non è consentita. La distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere divisorie tra i diversi tavoli. Tra i congiunti la distanza di un metro non è necessaria e può essere inferiore. Barriere fisiche alla cassa. In alternativa il personale dovrà indossare la mascherina e avere igienizzanti per le mani. Favorire i pagamenti elettronici”.

ristorIl personale di servizio a contatto con i clienti dovrà utilizzare la mascherina e igienizzare le mani. Gli stessi clienti dovranno indossare la mascherina se non saranno seduti al tavolo, ad esempio quando si spostano per andare in bagno o alla cassa. Dopo ogni servizio al tavolo obbligatoria la disinfezione delle superfici. I menù: si favoriranno quelli monouso, consultabili online o in stampa plastificata disinfettabile.